L'incertezza in Medio Oriente pesa sulle Borse europee

(Teleborsa) - Milano è debole
, in scia alle altre Borse di Eurolandia.
Domina ancora l'incertezza
in Medio Oriente
, mentre la circolazione nello stretto di Hormuz
appare ben lontana da un ritorno alla normalità spingendo così al rialzo i prezzi del petrolio. Oggi nuovo incontro a Islamabad tra il ministro degli Interni, Mohsin Naqvi
, e l'incaricato d'affari Usa in Pakistan, Natalie Baker
, per portare Usa e Iran a un secondo round di colloqui dopo la proroga della tregua annunciata da Donald Trump. Mentre il Guardian scrive che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno diffuso oggi un video che mostrerebbe il sequestro di due imbarcazioni
nello stretto di Hormuz.Balzo in avanti
del mercato europeo dell'auto
a marzo
. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato un aumento del 12,5% a 1.158.316 unità. Il dato porta il bilancio primo trimestre
a +4% rispetto ai primi tre mesi del 2023.
A Piazza Affari vola STMicroelectronics
dopo i conti
: i ricavi netti
hanno raggiunto i 3,1 miliardi di euro
in crescita del 23% anno su anno, 50 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance. Partenza positiva anche per i titoli energetici e per Stellantis
che sfrutta la buona performance nel primo trimestre
, male DiaSorin
.
Sul fronte macroeconomico, ad aprile il settore privato dell’eurozona
è entrato in fase di contrazione
: questo è quanto emerge dalla lettura dei dati previsionali dell’indagine PMI, condotta da S&P Global, e interrompe una sequenza di crescita che durava da 15 mesi.
La riduzione complessiva dell’attività economica si è concentrata sul settore terziario
, mentre le aziende manifatturiere
hanno registrato un rialzo grazie in parte alle loro scorte di sicurezza.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.700,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,82%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,22%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +79 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%. Tra i listini europei
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,52%, Londra
scende dello 0,88%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 50.124 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,29%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,57%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+7,13%), ENI
(+2,01%), Snam
(+1,02%) e A2A
(+0,92%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -4,32%.
Calo deciso per DiaSorin
, che segna un -3,45%.
Sotto pressione Amplifon
, con un forte ribasso del 2,52%.
Soffre Avio
, che evidenzia una perdita del 2,52%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+10,19%), Alerion Clean Power
(+6,35%), D'Amico
(+3,81%) e Intercos
(+2,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -3,19%.
Preda dei venditori Cementir
, con un decremento del 2,95%.
Si concentrano le vendite su Caltagirone SpA
, che soffre un calo del 2,17%.
Vendite su Sesa
, che registra un ribasso dell'1,98%.