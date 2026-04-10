Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - Gli indici europei arrivano a fine mattinata con guadagni più decisi rispetto all'avvio cauto. Lieve aumento
anche per il FTSE MIB
. Gli investitori restano in attesa dell'avvio delle trattative di pace fra USA e Iran, a Islamabad, previsto nel weekend e, dopo l'apertura all'avvio di un dialogo con il Libano da parte di Israele.
Sul mercato italiano, il focus degli operatori si concentra sulle partecipate statali quotate dopo che il MEF ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali
di Enel
, Enav
, Eni
e Leonardo
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.747,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,00%.
Lo Spread
migliora, toccando i +77 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,80%. Tra le principali Borse europee
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,35%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,31%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,42%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 49.953 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Brunello Cucinelli
(+5,5%).
Denaro su Buzzi
, che registra un rialzo del 3,25%.
Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics
, che vanta un progresso del 2,35%.
Buona performance per Campari
, che cresce del 2,21%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,63%.
Sotto pressione Avio
, che accusa un calo del 4,35%.
Scivola Fincantieri
, con un netto svantaggio dell'1,53%.
Tentenna Tenaris
, che cede l'1,32%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Reply
(+5,86%), Alerion Clean Power
(+5,48%), Moltiply Group
(+3,87%) e GVS
(+2,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -3,78%.
In rosso Ariston Holding
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.
Spicca la prestazione negativa di BFF Bank
, che scende del 2,00%.
Sostanzialmente debole NewPrinces
, che registra una flessione dell'1,08%.