Piazza Affari: si concentrano le vendite su Carel Industries
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che presenta una flessione del 3,40%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Carel Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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