Piazza Affari: si concentrano le vendite su Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che presenta una flessione del 3,40%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Carel Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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