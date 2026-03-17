Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una flessione del 2,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,2. Il peggioramento di Carel Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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