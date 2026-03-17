Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con una flessione del 2,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,2. Il peggioramento di Carel Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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