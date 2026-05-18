FNM, Intermonte abbassa target price incorporando la guidace sul 2026

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 0,65 euro per azione (dai precedenti 0,71 euro) il target price su FNM , società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Il broker prevede ora un EBITDA di 235 milioni di euro nel 2026 (in linea con la guidance e in calo del 10% rispetto alla stima precedente), che riflette l'andamento tariffario aggiornato nel settore autostradale e il ritardo nelle installazioni fotovoltaiche. Prevede un indebitamento netto rettificato a fine 2026 pari a 887 milioni di euro (migliore del 5%, leva finanziaria 3,8x) a causa del minore assorbimento di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il taglio delle stime per il 2026 si traduce in una riduzione del 21% delle stime di utile netto per il 2027/28/29, in media, parzialmente controbilanciata dai minori investimenti stimati nel settore autostradale (sua ipotesi, basata su un minore trend di crescita tariffaria nel periodo) e nel settore energetico (con nuove indicazioni che puntano a 300 MW installati entro il 2029 rispetto ai 350 MW previsti in precedenza).

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