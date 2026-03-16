Safilo in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in perdita del 4,01%.



Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo della big dell'occhialeria evidenzia un declino dei corsi verso area 1,605 Euro con prima area di resistenza vista a 1,669. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,583.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```