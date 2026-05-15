Tamburi, utile pro forma balza a 23,5 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners (TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un utile netto pro forma di 23,5 milioni di euro, circa quattro volte l'utile del primo trimestre 2025, con un patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2026 di circa 1,41 miliardi.



Il contributo al risultato del periodo delle società collegate è stato di 21,2 milioni (12,4 milioni al netto dell'operazione su ITH) grazie in particolare ai risultati di Alpitour, Beta, Chiorino, Limonta, Interpump , OVS e SeSa . Alpitour ha chiuso a gennaio un primo trimestre con forti aumenti di ricavi e redditività, anche se successivamente ha iniziato a soffrire a causa della situazione in Medio Oriente. Anche Amplifon , BasicNet , Moncler e Vianova hanno avuto un buono, talvolta ottimo, primo trimestre.



Gli effetti contabili delle operazioni effettuate in Vianova, con il conferimento della partecipazione in Vianova Holding e l'incremento ulteriore della quota detenuta in ITH (holding di Sesa) hanno generato, tra proventi finanziari e proventi da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, circa 44,8 milioni. Il valore di iscrizione della partecipazione in Beta, pur avendo la società consuntivato un buon primo trimestre, sulla base delle incertezze emerse di recente in merito al raggiungimento dei target di performance prospettici sottostanti le nostre valutazioni, è stato prudentemente rettificato.



La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP al 31 marzo 2026, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per 526,9 milioni, rispetto ai 495,1 milioni al 31 dicembre 2025. L'incremento del periodo è essenzialmente riferibile all'acquisto di azioni proprie nel trimestre, a qualche investimento – segnatamente per ITH/Sesa – e agli oneri di gestione.

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