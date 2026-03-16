Si muove in ribasso Mosaic a New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di fertilizzanti , che presenta un pessimo -4,55%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Mosaic mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,33%, rispetto a -0,56% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Mosaic classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,57 USD e primo supporto individuato a 27,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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