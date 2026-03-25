Emma Villas, stipulato l'atto di fusione per l'incorporazione di Marche Holiday Villas

(Teleborsa) - Emma Villas , operatore leader in Italia nel settore del vacation rental di lusso quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la stipula dell'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Marche Holiday Villas.



L'operazione, già deliberata a dicembre 2025, si inquadra in un percorso di razionalizzazione del Gruppo volto a semplificare l'assetto di governance e a valorizzare le sinergie operative, amministrative e gestionali. Sotto il profilo tecnico, la fusione acquisirà efficacia civilistica con l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali retroagiranno al 1° gennaio 2026.



Emma Villas, che vanta un portfolio di oltre 600 dimore di pregio e ospita annualmente più di 55.000 persone, punta attraverso questa integrazione a ottimizzare la gestione delle proprie attività. L'atto di fusione sarà depositato entro i termini di legge di 30 giorni.

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