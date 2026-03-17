Milano 14:13
44.996 +1,46%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:13
10.406 +0,85%
Francoforte 14:12
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.879,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8.025. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.822,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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