Milano 14:16
45.009 +1,49%
Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:16
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Giornata pressoché debole per il cross americano contro Yen, che ha terminato in calo a 159,12.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 159,537. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 158,912. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 158,703.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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