Milano 14:16
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Londra 14:16
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Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)

Ibex 35 prende il via a 17.089,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto 0%, a quota 17.089,4 in apertura.
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