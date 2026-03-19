Milano 16:41
43.655 -2,43%
Nasdaq 16:41
24.204 -0,90%
Dow Jones 16:41
45.813 -0,89%
Londra 16:41
10.040 -2,57%
Francoforte 16:41
22.867 -2,70%

Leading indicator USA (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator USA (MoM) in gennaio
USA, Leading indicator in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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