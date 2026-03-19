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Leading indicator USA (MoM) in gennaio
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19 marzo 2026 - 15.05
USA,
Leading indicator in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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