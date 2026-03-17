Comer Industries, Equita alza target price con prime sinergie Nabtesco dal 2027

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 49 euro per azione (+22%) il target price su Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione "Buy" dopo un quarto trimestre migliore soprattutto net profit (+8% vs attesa) e FCF (+15%) che di fatto azzera il debito ante IFRS-16.



Gli analisti hanno alzato le stime 2026-28 (a livello di EBITDA LSD per la miglior performance a pari perimetro e l'utile netto in media del 7%), ritenendo che le conseguenze della crisi del Golfo siano più gestibili rispetto ad altri settori (quanto meno in termini relativi): l'esposizione diretta è inferiore dell'1% del fatturato e quella indiretta (in primis costi logistici, energetici e RM) viene ritenuta assorbibile tramite adeguamenti automatici contrattuali e/o rinegoziazione coi clienti, così come accaduto coi dazi USA.



Nessun aggiornamento sulla neo-acquisita Nabtesco che è consolidata da gennaio 2026. Partendo dalle indicazioni fornite in occasione dell'annuncio del deal aggiornate per tener conto delle oscillazioni del forex, Equita stima possa aggiungere 250 milioni di euro di fatturato e oltre 20 milioni di euro di EBITDA in attesa di maggiori dettagli sul potenziale delle sinergie che riteniamo più visibili dal 2027.

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