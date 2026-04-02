KKR limita i rimborsi in uno dei suoi fondi di credito privato per investitori retail

(Teleborsa) - KKR FS Income Trust, la business development company (BDC) non quotata di KKR , ha limitato i rimborsi a seguito di un aumento delle richieste da parte degli investitori retail. Lo ha riferito Bloomberg sulla base di quanto comunicato dalla società in una lettera agli azionisti datata 31 marzo.



Il fondo di credito privato, noto come K-FIT, ha ricevuto richieste di riacquisto di azioni proprie pari al 6,3% delle azioni in circolazione durante il periodo di riacquisto conclusosi il 30 marzo.



KKR ha fissato un limite massimo al 5% per i riacquisti di azioni e il fondo soddisferà tutte le richieste di riacquisto in proporzione, pari a circa l'80%, come specificato nella lettera.



Un altro fondo di KKR, KKR FS Income Trust Select (K-FITS), ha ricevuto richieste di riacquisto per un totale del 3,7% delle azioni in circolazione e, secondo una lettera separata datata 31 marzo, tutte le richieste verranno soddisfatte.



Entrambi i fondi hanno registrato afflussi lordi superiori al totale delle richieste di riacquisto durante il trimestre, come indicato nelle lettere. Sia K-FIT, lanciato a marzo 2023, che K-FITS, lanciato a febbraio 2024, hanno generato rendimenti totali positivi ogni mese sin dalla loro costituzione.



Nelle ultime settimane, i gestori di asset alternativi hanno imposto limiti di rimborso alle BDC non quotate,. Una mossa che risponde all'ondata di richieste di rimborso da parte degli investitori al dettaglio allarmati dalle pressioni sul credito privato. Le preoccupazioni riguardano la qualità intrinseca dei prestiti al credito privato e la potenziale esposizione dei mutuatari alle conseguenze dell'avvento dell'intelligenza artificiale.







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