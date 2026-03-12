Tesmec, Intermonte alza target price nonostante risultati sotto le attese

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 0,19 euro
per azione (dai precedenti 0,17 euro) il target price
su Tesmec
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2025
hanno confermato il trend positivo nei settori Energia e Ferrovie
, sebbene i dati siano stati inferiori alle aspettative
, in particolare per l'EBITDA (9% al di sotto delle stime, a 40 milioni di euro, -1% su base annua). Il fatturato è stato di 258 milioni di euro (-1% al di sotto delle stime), in crescita dell'8% su base annua. L'utile netto dell'esercizio 2025, pari a 2,1 milioni di euro rispetto ai 4,2 milioni di euro previsti, è stato influenzato da perdite su cambi per 3,4 milioni di euro (possibile un recupero nell'esercizio 2026). Sul fronte positivo, l'indebitamento netto si è attestato a 130 milioni di euro (4% in più rispetto alle attese) a fine 2025, in calo di 17 milioni di euro (oltre il 15% della capitalizzazione di mercato) rispetto ai 147 milioni di euro dell'esercizio 2024.
Il management ha confermato l'attenzione su ricavi di qualità
(volumi stabili), redditività e generazione di cassa
, e ha previsto un miglioramento dell'EBITDA su base annua e una riduzione dell'indebitamento netto su base annua nel 2026, con un capitale circolante netto stabile o in leggero calo rispetto all'esercizio 2025 (72 milioni di euro) e un CapEx in leggero aumento rispetto ai 25 milioni di euro dell'esercizio 2025. Intermonte ha rivisto le stime di vendita per gli esercizi 2026-2027 (-1%), ridotto l'EBITDA del 6% e lasciato sostanzialmente invariate le proiezioni dell'indebitamento netto. Il management ha affermato che il Medio Oriente rappresenta il 5% del business aziendale e rappresenta una regione strategica per la crescita futura.
"Tesmec è esposta ai mercati finali in crescita nei settori Energia (ora il business più importante del gruppo) e Ferroviario (internazionalizzazione delle sue tecnologie diagnostiche), supportando le prospettive di crescita nei prossimi anni
", si legge nella ricerca.