Cy4Gate, Intermonte alza target price: guidance prudente crea spazio per potenziali upgrade

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 9,70 euro per azione (dai precedenti 9,10 euro) il target price su Cy4Gate , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che i risultati dei quarto trimestre concludono un solido esercizio 2025, che ha segnato un chiaro punto di svolta rispetto al passato, con crescita, margini e generazione di cassa superiori alle stime e al consenso. Questa performance si riflette anche nel prezzo delle azioni, che è più che raddoppiato rispetto ai minimi di un anno fa. Intermonte prevede che il trend positivo dei risultati continui, supportato da una migliore esecuzione e da un'elevata visibilità, con oltre l'80% del valore medio della guidance previsto che dovrebbe essere raggiunto dal portafoglio ordini attuale e il restante dalla conversione della pipeline.



Sebbene la guidance rimanga prudente, l'acquisizione di ordini a inizio anno è stata robusta e la crescita del portafoglio ordini continua ad accelerare, rafforzando la fiducia nell'approccio prudente del management. Pertanto, Intermonte aggiusta le stime verso il limite superiore della fascia, lasciando spazio a ulteriori revisioni al rialzo nei prossimi trimestri, considerando che un mix comparabile tra portafoglio ordini e pipeline dello scorso anno ha portato a risultati superiori del 20% rispetto al valore medio della guidance iniziale.

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