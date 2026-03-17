Eventi e scadenze del 17 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 17/03/2026

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 16/03/2026 a martedì 17/03/2026)

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per continuare i preparativi per la riunione del Consiglio europeo di marzo, discutendo il progetto di conclusioni. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e si concentreranno sul semestre europeo 2026. Infine, il Consiglio dovrebbe esprimere un accordo di massima su una modifica dell'atto elettorale europeo da sottoporre all’approvazione del Parlamento europeo

UE - Consiglio "Ambiente" - I ministri UE dell'Ambiente terranno un dibattito orientativo sulle norme in materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni e procederanno a uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel quadro per il clima post-2030. Il Consiglio approverà inoltre conclusioni sulla bioeconomia ed esaminerà le modalità per rafforzare la collaborazione strategica dell'UE nella diplomazia ambientale globale

Mid & Small - Paris 2026 - Mandarin Oriental, Parigi - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali (da martedì 17/03/2026 a mercoledì 18/03/2026)

Trentennale InCE e Forum IMEC - Generali Convention Center, Trieste - Conferenza del Trentennale dell'Iniziativa Centro Europea (InCE). Nel pomeriggio, ci sarà un Forum del Corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Ad entrambi gli eventi, è prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani

09:00 - Global Money Week 2026: "L’educazione finanziaria nella scuola: studenti, docenti, istituzioni" - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Evento inaugurale italiano della Global Money Week 2026, dedicata al ruolo della scuola nella diffusione della cultura finanziaria tra i giovani, con il coinvolgimento di studenti, insegnanti e istituzioni. Interverranno, tra gli altri il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Presidente IVASS e Direttore Generale Banca d'Italia Luigi Federico Signorini

09:30 - Althesys - Top Utility - Camera di Commercio di Milano - Tradizionale appuntamento organizzato da Althesys e giunto alla 14ª edizione, che celebra le eccellenze nei servizi pubblici. Nel corso dell'evento Alessandro Marangoni (CEO di Althesys -Gruppo Teha), presenterà i risultati del Rapporto: "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti". Al termine della mattinata verranno premiate le migliori utility italiane

09:45 - Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: - Altare della Patria, Roma - Deposizione, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di una corona d'alloro al Milite Ignoto per la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Saranno presenti le principali autorità dello Stato

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo nazionale Piccole e Medie Imprese - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo nazionale Piccole e Medie Imprese. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - Istat - Geografie funzionali per l'analisi territoriale - Anno 2021

11:00 - Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale Lazio - Aula delle Sezioni riunite, Sede centrale Corte dei conti, Roma - Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio. Svolgeranno la loro relazione sull'attività svolta nel corso del 2025 il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio, Antonio Ciaramella, e il Procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio, dott. Paolo Luigi Rebecchi

12:00 - Federmanager - Presentazione Mostra "80 anni di eccellenza industriale" - Palazzo Piacentini, Roma - Cerimonia inaugurale della mostra "80 anni di eccellenza industriale" promossa da Federmanager. L'evento celebrativo, che ripercorre i decenni di successi e innovazione del sistema industriale italiano, vedrà la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della mostra "80 anni di eccellenze industriali", promossa da Federmanger

15:00 - Immobiliare: ENEA - Rapporto sul mercato immobiliare residenziale su efficienza energetica - Palazzo Madama, Roma - Presentazione del 13° Rapporto sul mercato immobiliare residenziale, con focus sull'efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2026 realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività). Interverranno, tra gli altri, il Viceministro dell'Ambiente Vannia Gava, Ilaria Bertini (direttrice del Dipartimento Efficienza energetica di ENEA) e Fabrizio Segalerba (Presidente nazionale FIAIP)

18:00 - Svimez e W20 - Osservatorio sulle disuguaglianze di genere "Rita Levi-Montalcini" - Museo MAXXI, Roma - Presentazione della prima edizione dell'Osservatorio sulle disuguaglianze di genere "Rita Levi-Montalcini", promosso dalla Svimez e dal W20, dedicato all'analisi delle politiche di parità e dei loro impatti sociali ed economici. Tra gli interventi, Luca Bianchi (DG Svimez), Katia Petrini (Capo Delegazione W20 Italia) e Piera Levi-Montalcini (Presidente Levi-Montalcini Foundation)

18:00 - Presentazione Ranking MergerLinks - Palazzo Touring Club Milano - Cerimonia di presentazione dei ranking 2025 MergerLinks dedicati ai Top Investment Bankers e ai Top M&A Lawyers in Italia. L'evento e organizzato MergerLinks e Gruppo Excellera

Aziende:

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small Paris Conference, organizzata da Virgilio IR

Eurotech - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - ore 14:30

Fae Technology - CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

I.M.D. International Medical Devices - CDA: Bilancio

Industrie De Nora - CDA: Bilancio

Pharmanutra - CDA: Bilancio

Poste Italiane - CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Solutions Capital Management Sim - CDA: Bilancio

16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2025





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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