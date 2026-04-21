Milano 11:08
48.314 +0,22%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 11:08
10.622 +0,12%
Francoforte 11:08
24.553 +0,55%

Germania, ZEW Institute: fiducia degli investitori in forte calo anche ad aprile

Economia, Macroeconomia
Germania, ZEW Institute: fiducia degli investitori in forte calo anche ad aprile
(Teleborsa) - Continua a scendere l'indice ZEW tedesco ad aprile. L'indice anticipatore è calato, infatti, a -17,2 punti dai -0,5 punti di marzo. Era a 58,3 punti a febbraio.

Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a -6,7 punti.

Peggiorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -73,7 punti da -62,9 punti, più delle attese (-70 punti).
Condividi
```