Germania, ZEW Institute: fiducia degli investitori in forte calo anche ad aprile

(Teleborsa) - Continua a scendere l'indice ZEW tedesco ad aprile. L'indice anticipatore è calato, infatti, a -17,2 punti dai -0,5 punti di marzo. Era a 58,3 punti a febbraio.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a -6,7 punti.



Peggiorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -73,7 punti da -62,9 punti, più delle attese (-70 punti).

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