Milano 12:56
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Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in marzo

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Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in marzo
Germania, Prezzi ingrosso in marzo su base mensile (MoM) +2,7%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,4%).
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