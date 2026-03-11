Milano 10-mar
RT&L, valore della produzione 2025 sale a 10,6 milioni di euro grazie a P&A Spedizioni

(Teleborsa) - RT&L, azienda specializzata in servizi di trasporto e logistica quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il Valore della Produzione consolidato è pari a 5,3 milioni e pari a 10,6 milioni di euro su base proforma nel 2025, con un incremento di circa il 22% rispetto al valore proforma al 31/12/2024. Questo risultato è ascrivibile alla Business Line Custom Brokerage (derivante dall'acquisizione di P&A Spedizioni), che su base annua ammonta a 8,2 milioni (+47% YoY) e incide per il 77% sul Valore della Produzione proforma di Gruppo e che rappresenta una fonte stabile e ricorrente di incassi.

L’EBITDA consolidato è pari a 0,9 milioni di euro, con EBITDA Margin pari al 16%. A livello proforma, invece, l’EBITDA ha raggiunto 2,7 milioni, con EBITDA Margin pari al 25%, rispetto a un valore proforma di 1,4 milioni al 31/12/2024, con EBITDA Margin pari al 16%. Il Risultato Netto consolidato è pari a 0,3 milioni di euro e pari a 1 milione su base proforma, rispetto al valore proforma pari a 0,3 milioni al 31/12/2024.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) consolidata è pari a 5,3 milioni di euro cash positive

"Il Gruppo chiude il suo primo bilancio consolidato con risultati brillanti - ha commentato l'AD Roberto Bizzarri - La linea del Custom Brokerage ha registrato otme performance, soprattutto in termini di marginalità, confermandosi un’area sulla quale stiamo valutando acquisizioni strategiche nei prossimi anni. Il pieno consolidamento della nostra struttura e le azioni intraprese dal management hanno prodotto risultati tangibili: in un solo anno abbiamo incrementato del 20% i volumi di fatturato e registrato un aumento del 97% dell’EBITDA, con una posizione finanziaria cash positive di oltre 5,3 milioni, a conferma della solidità del nostro modello di business. Per questo siamo fiduciosi di poter generare ulteriore valore e soddisfazione per i nostri Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata con sede in Livorno, al fine di ampliare lo sviluppo delle atvità operative e commerciali nel territorio di riferimento.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
