ITAS Mutua, nel 2025 i premi balzano a 1,495 miliardi di euro. L'utile lima a 50,4 milioni

(Teleborsa) - ITAS Mutua ha chiuso il 2025 con quello che chiama "un andamento positivo e dinamico", caratterizzato da una crescita equilibrata e sostenuta dei volumi assicurativi (ben oltre le medie di mercato e gli obiettivi di piano), nonché dal miglioramento delle performance tecniche e finanziarie.



La gestione assicurativa registra un risultato pari a 80 milioni di euro, con un miglioramento di 16,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il saldo della gestione assicurativa sopra espresso deriva in particolare dal comparto danni per 55,6 milioni di euro e dal comparto vita per 21,4 milioni di euro. I premi complessivi raccolti raggiungono complessivamente 1,495 miliardi di euro (+15,7%), grazie allo sviluppo della produzione nei rami danni e alla marcata ripresa della raccolta nel comparto vita. La gestione finanziaria ha contribuito alla performance con un risultato pari a 48,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 34,5 milioni registrati nel 2024, grazie al miglioramento della redditività sia della gestione Vita sia della gestione danni.



Il bilancio consolidato approvato dal CdA ha considerato infine anche lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento volontario di circa 70 dipendenti nei prossimi tre anni per un importo di 12,5 milioni di euro. Tenuto conto del carico fiscale per 43,5 milioni, l'esercizio ha chiuso con un utile netto pari a 50,4 milioni di euro (54 milioni nell'esercizio precedente).



Nel settore danni, il 2025 è stato caratterizzato da una crescita sostenuta del volume d'affari (+12,7%), con un significativo dinamismo commerciale sia nei rami Auto sia nei rami Non Auto. Il risultato dei servizi assicurativi si attesta a 55,6 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 27 milioni del 2024. Nel comparto Vita il risultato dei servizi assicurativi è stato pari a 21,4 milioni di euro. La raccolta premi complessiva raggiunge 447,9 milioni di euro, con una crescita del 23,1% rispetto al 2024, trainata in particolare dai prodotti di previdenza complementare e dalle coperture di puro rischio demografico. Il Fondo Pensione Aperto Plurifonds raggiunge quasi i 143 mila iscritti (+9,4%), con attivi finanziari gestiti pari a 1,9 miliardi di euro.



Il patrimonio netto consolidato raggiunge 772 milioni di euro (697 milioni nel 2024), mentre l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) si attesta al 261%, in aumento di ben 27 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente, confermando l'elevata solidità patrimoniale del Gruppo.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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