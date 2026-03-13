Neodecortech, utile 2025 quasi raddoppiato a 7,3 milioni di euro. Ricavi +9,2%

(Teleborsa) - Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 184,1 milioni di euro, in incremento di 15,5 milioni (+9,2%) rispetto al 2024. Tale risultato è stato sostenuto dai risultati della controllata Bio Energia Guarcino (+24%) e dalla positiva performance di Neodecortech (+5,7%), mentre Cartiere di Guarcino (-2,5%) è stata penalizzata da diverso mix delle vendite. I dati consolidati includono i valori economici della neoacquisita Lamitex per il periodo dal 28 novembre 2025 al 31 dicembre 2025. Il suo apporto ai ricavi consolidati è pari a 0,8 milioni.



Il margine operativo lordo (EBITDA) conferma il recupero di efficienza, raggiungendo i 20,9 milioni di euro (in aumento del +25,5% rispetto a 16,6 milioni al 31 dicembre 2024), con un'incidenza sui ricavi netti pari all'11,3% (9,9% al 31 dicembre 2024). Forte crescita registra, infine, il risultato netto di esercizio (+83,4%) che è pari a 7,3 milioni di euro (4% sui ricavi) a fronte di 4 milioni (2,4% sui ricavi) dello stesso periodo dell'esercizio precedente.



"Il 2025 rappresenta per Neodecortech un anno di rafforzamento competitivo e consolidamento industriale - ha commentato l'AD Luigi Cologni - I risultati conseguiti evidenziano una crescita dei ricavi e un significativo miglioramento della redditività operativa, confermando la solidità e la sostenibilità del nostro modello industriale integrato, anche alla luce delle potenziali sinergie che si creeranno tra Lamitex e l'esistente linea di produzione di laminati Texte. La capacità del Gruppo di ampliare costantemente la gamma di soluzioni decorative e mantenere, al contempo, una rigorosa disciplina sui costi, ci consente di rafforzare il posizionamento nel mercato europeo delle superfici per l'arredo e il flooring".



L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2025 si riduce, raggiungendo i 30,9 milioni di euro (33,1 milioni al 31 dicembre 2024) e includendo l'indebitamento finanziario di Lamitex per 3,3 milioni oltre alle disponibilità finanziarie utilizzate per l'acquisto stesso. La diminuzione è principalmente imputabile alla chiusura di parte dell'indebitamento corrente legata, in particolare, alla dinamica degli incassi dei crediti da massimizzazione e PMG.

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