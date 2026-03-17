Londra: risultato positivo per United Utilities

(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , che lievita del 2,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,07%, rispetto a +1,34% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di United Utilities classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,89 sterline e primo supporto individuato a 13,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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