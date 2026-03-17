Londra: risultato positivo per United Utilities
(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, che lievita del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,07%, rispetto a +1,34% del principale indice della Borsa di Londra).
L'esame di breve periodo di United Utilities classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,89 sterline e primo supporto individuato a 13,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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