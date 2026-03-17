Londra: scambi in positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Avanza la società d'investimenti con sede a Londra, che guadagna bene, con una variazione del 2,76%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di 3i Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,6 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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