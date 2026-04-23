Londra: scambi in positivo per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Avanza la società che gestisce la Borsa di Londra , che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di London Stock Exchange Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 101,5 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 97,35. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 105,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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