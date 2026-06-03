Carburanti, Mimit: proseguono i ribassi

. Prezzo medio self benzina a 1,934 euro/litro, gasolio a 1,994 euro/litro

(Teleborsa) - Prosegue il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 3 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale si attesta al di sotto dei 2 euro al litro, registrando un valore pari a 1,934 euro/litro per la benzina e 1,994 euro/litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,033 euro/litro per la benzina e 2,074 euro/litro per il gasolio.

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