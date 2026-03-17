Non solo student housing e hybrid hospitality, CampusX amplia business: nasce CX Living

la piattaforma di gestione che guida l’evoluzione del gruppo nello sviluppo di una nuova offerta ricettiva e abitativa integrata

(Teleborsa) - Mettere al centro la connessione tra persone, esperienze e diversi modelli abitativi, offrendo un approccio innovativo capace di coniugare living, hybrid hospitality e servizi legati alla residenzialità in grado di supportare una crescita sostenibile, coerente e scalabile nel tempo: con questo obiettivo nasce CX Living, la piattaforma industriale attraverso cui CampusX ridefinisce la propria identità nel living, passaggio che segna una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione strategica intrapreso negli ultimi anni. Forte di oltre dieci anni di esperienza nel settore dello student housing e dell’hybrid hospitality, questa novità punta a supportarne l’espansione graduale del perimetro operativo verso nuove linee di business.



Negli ultimi dieci anni abbiamo consolidato una posizione di leadership nello student housing, fondata su un know-how industriale riconosciuto e su relazioni di lungo periodo con investitori e partner”, commenta Ernesto Albanese, Presidente di CX Living. “Con CX Living facciamo un passo ulteriore: allarghiamo i nostri orizzonti a nuove asset classes applicando i valori che hanno sostenuto la nostra crescita – inclusione, responsabilità, sostenibilità e innovazione – e rafforzando il nostro ruolo di partner affidabile nel real estate. È l’evoluzione naturale di una realtà aziendale che guarda al futuro con ambizione industriale e visione di lungo periodo”.



“Prima come CampusX e successivamente anche come CX Campus & Hotel, abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portati dall’essere un operatore di student housing a diventare a tutti gli effetti una piattaforma abitativa integrata, capace di offrire una risposta efficace a bisogni dell’abitare urbano in continua evoluzione”, afferma Samuele Annibali, Amministratore Delegato di CX Living. “La nascita di CX Living definisce una nuova identità strutturale a supporto del percorso strategico e di sviluppo avviato negli ultimi anni. Un percorso che ci porterà a superare i 15.000 posti letto entro il 2028 e ad accompagnare un progressivo posizionamento della società anche a livello europeo, consolidando CX Living come player di riferimento nel living real estate”.



Oggi CX Living ha un portafoglio di 25 strutture, di cui 13 già operative, per un totale di 14.000 letti ed un valore del patrimonio immobiliare gestito di circa 1 miliardo di euro.



Alla base del modello CX Living nche un forte impegno sui temi ESG, declinati in tutte le fasi di gestione degli asset: rigenerazione urbana, inclusione sociale e creazione di valore condiviso per le comunità locali ed è in quest'ottica che il Gruppo opera con un approccio orientato alla digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare le performance operative, la qualità dell’esperienza degli ospiti e la sostenibilità di lungo periodo dei progetti.

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