Parigi: scambi in positivo per Engie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Engie rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Engie è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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