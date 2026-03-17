Piazza Affari: risultato positivo per A2A

(Teleborsa) - Balza in avanti l' utility lombarda , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di A2A più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda di servizi di pubblica utilità rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,498 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,439. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,557.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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