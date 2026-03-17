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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna l'1,35% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.906,77 punti.
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