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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano continua la giornata in aumento dell'1,28%.
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