Pirelli, entro il 15 aprile la decisione del governo sulla golden power. Camfin sale al 25,7%

(Teleborsa) - Lo stallo sulla governance di Pirelli resta irrisolto dopo le audizioni presso la Presidenza del Consiglio dell’azienda, del socio italiano Camfin e di quello cinese Sinochem. Il governo dovrà decidere entro il 15 aprile, termine cruciale per garantire l'accesso di Pirelli al mercato statunitense, complicato dalle nuove norme USA sui fornitori critici. Tra le opzioni al vaglio riportate da Milano Finanza per limitare l'influenza cinese di Sinochem e proteggere la tecnologia Cyber Tyre, si ipotizzano un blind trust o restrizioni ai diritti di voto dei soci orientali.



Pirelli & C. ha intanto comunicato ufficialmente l’aggiornamento del patto parasociale per riflettere l’incremento della partecipazione detenuta da Camfin, società direttamente controllata da Marco Tronchetti Provera. La variazione è il risultato di una serie di acquisti di azioni Pirelli effettuati da Camfin sul mercato tra il 5 e il 13 marzo 2026, operazione già comunicata agli investitori nei giorni scorsi.



Nello specifico, Camfin ha acquisito complessivamente 4.675.025 azioni ordinarie, portando la propria quota diretta in Pirelli al 15,05% del capitale sociale. Se si considerano anche le azioni conferite dalle altre società controllate da Marco Tronchetti Provera & C., come Longmarch Holding (e Camfin Alternative Assets, la partecipazione complessiva facente capo all'imprenditore milanese sale al 25,7%.



L’aggiornamento del patto recepisce queste variazioni senza tuttavia alterare i pilastri della governance e le prescrizioni stabilite dal Governo italiano nell’ambito della normativa Golden Power.



Marco Polo International Italy (controllata dai soci cinesi di CNRC) rimane il principale azionista con il 34,12% del capitale, mentre il totale delle azioni sindacate nel patto raggiunge ora il 59,82%. Restano confermati gli impegni volti a preservare l'autonomia gestionale di Pirelli, la permanenza del quartier generale a Milano e la protezione del know-how tecnologico strategico, con la scadenza del Rinnovo del Patto Parasociale fissata per il maggio 2026.



Lo stallo sulla governance di Pirelli resta irrisolto dopo le audizioni presso la Presidenza del Consiglio. Il governo dovrà decidere entro il 15 aprile, termine cruciale per garantire l'accesso di Pirelli al mercato statunitense, complicato dalle nuove norme USA sui fornitori critici. Tra le opzioni al vaglio per limitare l'influenza cinese di Sinochem e proteggere la tecnologia Cyber Tyre, si ipotizzano un blind trust o restrizioni ai diritti di voto dei soci orientali.



(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)

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