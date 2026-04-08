Poligrafici Printing, ricavi e margini stabili nel 2025: dividendo di 0,016 euro in quattro rate

(Teleborsa) - Poligrafici Printing , holding del Gruppo Monrif quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella stampa poligrafica di quotidiani nazionali, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 20,2 milioni di euro (-0,7 milioni rispetto al 2024, in parte per minori costi delle materie prime ribaltati alle commesse), EBITDA a 4,2 milioni (+0,1 milioni) con un margin del 22,1% in miglioramento dal 20,9% del 2024, e utile netto a 0,9 milioni (+0,1 milioni). La posizione finanziaria netta, al netto dell'IFRS 16, evidenzia disponibilità nette per 4,3 milioni.



Il consiglio propone un dividendo di 0,016 euro per azione (payout 84%), distribuito in quattro rate trimestrali da 0,004 euro cadauna tra luglio e dicembre 2026.



Sul fronte contrattuale, Poligrafici ha rinnovato la commessa con Gazzetta di Parma per tre anni e quella con Libertà di Piacenza fino a dicembre 2027. Rilevante anche il post-chiusura: il 2 marzo 2026 la controllante Monrif ha firmato il contratto di vendita dell'80% di Editoriale Nazionale a LMDV Capital, con closing previsto entro maggio 2026. L'accordo include il rinnovo triennale delle commesse di stampa per Resto del Carlino, la Nazione e Il Giorno, garantendo continuità operativa al gruppo.



Il presidente Nicola Natali ha dichiarato: "Siamo molto contenti del rinnovo delle commesse di stampa e degli accordi raggiunti con gli Editori. Questo permetterà di mantenere la redditività del Gruppo e di garantire ai nostri azionisti un ritorno dell'investimento in linea con gli esercizi precedenti."



(Foto: © zefart/123RF)

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