Saipem: completate opere civili e posa dei binari sull’AV/AC Brescia Est–Verona, avviata la fase finale

(Teleborsa) - Saipem ha raggiunto un importante traguardo nel progetto della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est–Verona, realizzata dal Consorzio Cepav Due di cui è capofila. Sono state completate con successo le principali opere civili e la posa dell’armamento ferroviario lungo entrambe le direttrici di marcia.



Il progetto entra ora nella fase conclusiva, che nei prossimi mesi prevede l’installazione dei sistemi tecnologici e il completamento degli ultimi interventi necessari alla messa in esercizio dell’infrastruttura.



Il risultato fin qui conseguito testimonia l’impegno e la professionalità delle squadre coinvolte, che hanno operato nel rispetto di elevati standard tecnici e di sicurezza, adottando un approccio collaborativo orientato all’eccellenza.



Questo avanzamento rappresenta un passo decisivo verso il completamento di un’opera strategica per il potenziamento dei collegamenti ferroviari nazionali e per la mobilità sostenibile del Paese. Saipem conferma così il proprio ruolo di player di riferimento nel settore delle grandi infrastrutture, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili al servizio del territorio.







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