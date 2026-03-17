Seagate Technology, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,16%, rispetto a -0,8% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 423,9 USD. Supporto a 402,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 444,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```