Tamburi: flusso verso mid/small cap continua a essere modesto, ripresa IPO troppo timida

(Teleborsa) - "Un anno fa avevamo azzardato ipotesi di rotazioni verso l'Europa, che in effetti ci sono state, dato che fino a due anni fa più del 90% dei flussi andava negli USA, mentre negli ultimi sei mesi siamo sotto al 40%. Il flusso verso le mid/small cap invece continua ad essere modesto
". Lo afferma Giovanni Tamburi
, fondatore, presidente e amministratore delegato di TIP - Tamburi Investment Partners
, nella consueta lettera agli azionisti
.
"L'altra ipotesi segnalata riguardava la ripresa delle IPO
- aggiunge - al momento sempre troppo timida, dovunque nel mondo
; in Italia, sui mercati principali, nel 2025, nessuna!".
In quest'ottica, Tamburi sottolinea come "le tanto decantate semplificazioni
nelle procedure di quotazione e degli aumenti di capitale siano ancora agli albori
. O forse neanche. Gli auspicati benefici fiscali non solo non ci sono stati ma alcuni provvedimenti sono stati contro i rapporti tra imprese ed investitori. Tutto ciò con grande disappunto di quegli operatori, come noi, che vedevano nelle borse una corsia preferenziale, da concepirsi proprio per andare incontro alle esigenze delle imprese, il modo di uscire dai leverage - troppi e troppo pesanti - ma più che altro per poter impostare operazioni di vera crescita dell'economia reale con il supporto dei risparmiatori ed investitori seri".
"Su questo tema restiamo convinti che non ci sarà spazio per tante scelte, ma sarà prima o poi obbligatorio passare sempre più dalle borse
", sottolinea.