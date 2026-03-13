Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile -0,03%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6384. Rischio di discesa fino a 0,6339 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6429.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)