Milano 12:18
45.380 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:18
10.445 +0,40%
Francoforte 12:17
23.950 +0,92%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Brilla l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un aumento dell'1,83%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.040,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 29.702,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30.364,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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