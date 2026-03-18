Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Brilla l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un aumento dell'1,83%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.040,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 29.702,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30.364,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)