Milano 17:35
44.741 -0,33%
Nasdaq 19:18
24.615 -0,67%
Dow Jones 19:18
46.507 -1,03%
Londra 17:35
10.305 -0,94%
Francoforte 17:35
23.502 -0,96%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,33%

Il FTSE MIB termina a 44.741,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,33%
Milano porta a casa un calo dello 0,33%, con chiusura a 44.741,34 punti.
Condividi
```