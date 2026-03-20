Milano 13:56
43.837 +0,31%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 13:56
10.088 +0,24%
Francoforte 13:56
22.905 +0,29%

Unione Europea, Bilancia commerciale in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Bilancia commerciale in gennaio
Unione Europea, Bilancia commerciale in gennaio pari a -1,9 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 11,2 Mld Euro (la previsione era 12,8 Mld Euro).
Condividi
```