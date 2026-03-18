Eprcomunicazione, perfezionato l'acquisto di Centrale Comunicazione per 100 mila euro

(Teleborsa) - Eprcomunicazione , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha perfezionato il closing dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Centrale Comunicazione dal socio unico Andrea Francini. In base all'accordo quadro del 4 marzo 2026, ha corrisposto al venditore il prezzo, pari ad 100 mila euro, mediante il pagamento in denaro.



Inoltre, contestualmente al perfezionamento e al fine di concorrere il più possibile alla crescita di Centrale, Andrea Francini, nella sua qualità di presidente esecutivo nominato in data odierna dall'assemblea dei soci della società, ha assunto degli impegni di stabilità di durata quinquennale a decorrere dalla data odierna, oltre a specifici obblighi di non concorrenza, ai sensi dei quali lo stesso continuerà a svolgere, all'interno di Centrale una funzione strategica anche successivamente al closing.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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