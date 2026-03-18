Lottomatica, buyback per oltre 300 mila euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 12.490 azioni ordinarie al prezzo medio di 24,5727 euro per euro, per un controvalore pari a 306.913,53 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.649.292 azioni proprie, pari al 6,219% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Lottomatica, attestandosi a 25,22 euro, con un calo dello 0,32%.
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