Mare Group sale 100% di EMM Systems con operazione da 10 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha, veicolo costituito in partnership cone annunciato al mercato lo scorso dicembre.EasyGo veicolo già posseduto al 51% da Mare Group, ha perfezionato l', azienda specializzata nello sviluppo di piattaforme e sistemi digitali per processi industriali, in particolare nel settore farmaceutico, con competenze in Intelligenza Artificiale e IoT. EMM ha chiuso l'esercizio 2024 con Valore della Produzione pari a 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni, con un modello di business caratterizzato da una componente significativa di ricavi ricorrenti e da un'impostazione asset-light. Alla data del 19/12/2025 la società presentava una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa netta) pari a circa 1,2 milioni (in miglioramento rispetto a 0,9 milioni del 30/06/2025).Le attività svolte nei primi mesi del 2026 hanno consentito a Mare Group dicon EMM, in particolare: (i) valorizzazione delle competenze di EMM su gestione digitale della supply chain, tracciabilità e conformità in iniziative già presidiate dal Gruppo; (ii) rafforzamento della presenza del Gruppo in contesti regolati e mission-critical; (iii) sviluppo di opportunità commerciali attraverso iniziative congiunte e cross-selling sui rispettivi portafogli clienti; (iv) efficientamenti operativi nel breve periodo tramite l'allineamento di processi e funzioni di supporto. Con questa operazione, Mare Group avvia l'integrazione di EMM nel Gruppo per attivare rapidamente le sinergie individuate. L'obiettivo è unIlper l'acquisto delle partecipazioni detenute dagli investitori è determinato in base agli accordi precedentemente siglati edè pari a un, che sarà corrisposto proporzionalmente in favore degli investitori entro il 16 marzo2026, mediante utilizzo di liquidità aziendale.Ideatore del veicolo EasyGo,, parte del Gruppo, ha supportato l'operazione in qualità di partner e advisor finanziario.