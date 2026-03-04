Milano 10:06
Mare Group sale 100% di EMM Systems con operazione da 10 milioni di euro
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha esercitato l'offerta irrevocabile di acquisto delle partecipazioni di minoranza corrispondenti al 49% del capitale sociale di EasyGo, veicolo costituito in partnership con Borgosesia e annunciato al mercato lo scorso dicembre.

EasyGo veicolo già posseduto al 51% da Mare Group, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di EMM Systems, azienda specializzata nello sviluppo di piattaforme e sistemi digitali per processi industriali, in particolare nel settore farmaceutico, con competenze in Intelligenza Artificiale e IoT. EMM ha chiuso l'esercizio 2024 con Valore della Produzione pari a 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni, con un modello di business caratterizzato da una componente significativa di ricavi ricorrenti e da un'impostazione asset-light. Alla data del 19/12/2025 la società presentava una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa netta) pari a circa 1,2 milioni (in miglioramento rispetto a 0,9 milioni del 30/06/2025).

Le attività svolte nei primi mesi del 2026 hanno consentito a Mare Group di individuare sinergie immediatamente attivabili con EMM, in particolare: (i) valorizzazione delle competenze di EMM su gestione digitale della supply chain, tracciabilità e conformità in iniziative già presidiate dal Gruppo; (ii) rafforzamento della presenza del Gruppo in contesti regolati e mission-critical; (iii) sviluppo di opportunità commerciali attraverso iniziative congiunte e cross-selling sui rispettivi portafogli clienti; (iv) efficientamenti operativi nel breve periodo tramite l'allineamento di processi e funzioni di supporto. Con questa operazione, Mare Group avvia l'integrazione di EMM nel Gruppo per attivare rapidamente le sinergie individuate. L'obiettivo è un incremento della redditività compreso tra il 15% e il 20% per l'anno in corso.

Il corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni detenute dagli investitori è determinato in base agli accordi precedentemente siglati ed
è pari a un importo massimo di 10 milioni di euro, che sarà corrisposto proporzionalmente in favore degli investitori entro il 16 marzo
2026, mediante utilizzo di liquidità aziendale.

Ideatore del veicolo EasyGo, illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, ha supportato l'operazione in qualità di partner e advisor finanziario.
