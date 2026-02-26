Scontro Mare Group-Eles: denuncia al Collegio Sindacale e appello al voto in assemblea

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - Si inasprisce lo scontro tra, polo di ingegneria quotato su Euronext Growth Milan, ed, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, in vista dell'assemblea dei soci convocata per i primi giorni di marzo. Mare Group, in qualità di azionista di Eles, ha comunicato di aver presentato una formaleai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile aldella società umbra.L'azione legale scaturisce dalla(OPA) volontaria promossa da, veicolo controllato da. La delibera prevede il conferimento di 657.000 azioni proprie, pari a circa il 3,28% del capitale sociale. Mare Group contesta ladell'operazione, ritenendo necessaria una verifica rigorosa sulla sussistenza dell’interesse sociale e sul rispetto delle procedure interne, dato che il Presidente e l’Amministratore Delegato di Eles risultano coinvolti nell'offerta promossa da Xenon.Eles aveva sottolineando che la scelta di aderire all'OPA è stata assunta con l'e che l'operazione permetterebbe di realizzare unadel 110% rispetto al prezzo medio di carico delle azioni. Secondo il CdA di Eles, la valorizzazione dei titoli in portafoglio a queste condizioni rafforzerebbe ladella società, ottimizzando l'impiego delle risorse patrimoniali in assenza di piani di incentivazione azionaria o altre necessità operative.Mare Group ha invece ribadito la propria preoccupazione per gli equilibri dellae ha invitato gli azionisti Eles a partecipare attivamente all'assemblea del 2 e 3 marzo.La società salernitana punta a rafforzare l'attraverso l'inserimento di nuovi membri indipendenti, mossa ritenuta fondamentale per garantire la qualità delle decisioni in una fase di profondi mutamenti degli assetti azionari. Mare Group si è inoltre riservata il diritto di attivare ulteriori iniziative giudiziali per accertare eventuali responsabilità legate alla gestione di questa fase straordinaria.