Scontro Mare Group-Eles: denuncia al Collegio Sindacale e appello al voto in assemblea

(Teleborsa) - Si inasprisce lo scontro tra Mare Group
, polo di ingegneria quotato su Euronext Growth Milan, ed Eles Semiconductor Equipment
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, in vista dell'assemblea dei soci convocata per i primi giorni di marzo. Mare Group, in qualità di azionista di Eles, ha comunicato di aver presentato una formale denuncia
ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile al Collegio Sindacale
della società umbra.
L'azione legale scaturisce dalla decisione del Consiglio di Amministrazione di Eles di aderire all'offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria promossa da EBidCo
, veicolo controllato da Xenon Private Equity
. La delibera prevede il conferimento di 657.000 azioni proprie, pari a circa il 3,28% del capitale sociale. Mare Group contesta la trasparenza
dell'operazione, ritenendo necessaria una verifica rigorosa sulla sussistenza dell’interesse sociale e sul rispetto delle procedure interne, dato che il Presidente e l’Amministratore Delegato di Eles risultano coinvolti nell'offerta promossa da Xenon.
Eles aveva sottolineando che la scelta di aderire all'OPA è stata assunta con l'astensione dei consiglieri in conflitto di interessi
e che l'operazione permetterebbe di realizzare una plusvalenza
del 110% rispetto al prezzo medio di carico delle azioni. Secondo il CdA di Eles, la valorizzazione dei titoli in portafoglio a queste condizioni rafforzerebbe la posizione finanziaria
della società, ottimizzando l'impiego delle risorse patrimoniali in assenza di piani di incentivazione azionaria o altre necessità operative.
Mare Group ha invece ribadito la propria preoccupazione per gli equilibri della governance
e ha invitato gli azionisti Eles a partecipare attivamente all'assemblea del 2 e 3 marzo.
La società salernitana punta a rafforzare l'autonomia del Consiglio di Amministrazione
attraverso l'inserimento di nuovi membri indipendenti, mossa ritenuta fondamentale per garantire la qualità delle decisioni in una fase di profondi mutamenti degli assetti azionari. Mare Group si è inoltre riservata il diritto di attivare ulteriori iniziative giudiziali per accertare eventuali responsabilità legate alla gestione di questa fase straordinaria.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)