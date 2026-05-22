Regno unito, vendite al dettaglio in frenata nel mese di aprile

(Teleborsa) - Frenano le vendite al dettaglio in Regno Unito ad aprile. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un forte decremento dell'1,3% su base mensile, peggiore del -0,6% atteso dagli analisti, dopo il +0,6% registrato a marzo.



Su base annua si registra una variazione nulla, rispetto al +1,3% del consensusa ed al +1,4% indicatro il mese precedente.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono scese dello 0,4% su mese, contro il -0,3% del consensus, dopo il +0,1% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,1% rispetto al +1,5% precedente ed atteso.

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