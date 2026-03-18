Eventi e scadenze del 18 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 18/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

Mid & Small - Paris 2026 - Mandarin Oriental, Parigi - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali (da martedì 17/03/2026 a mercoledì 18/03/2026)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

UE - Vertice sociale trilaterale - Incontro a Bruxelles tra istituzioni UE e partner sociali per discutere di "Investimenti per un’economia europea vivace e posti di lavoro di qualità", affrontare la riduzione dei divari d'investimento e le dipendenze strategiche e rafforzare il dialogo sociale a livello europeo; al termine è prevista una conferenza stampa

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Salamanca - Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa conferita dall'Università di Salamanca al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

TEHA (Ambrosetti) - Libro Bianco "Valore Acqua" - Acquario Romano, Roma - Presentazione dell'edizione 2026 del Libro Bianco "Valore Acqua" di TEHA (The European House-Ambrosetti), dati, analisi e proposte dedicate alla filiera estesa dell'acqua in Italia. Tra gli altri interverranno, oltre agli AD delle principali realtà del settore in Italia, anche Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House - Ambrosetti), i Presidenti di ARERA, One Water Committee, World Water Council e Coldiretti, la Vicepresidente della BEI, il Direttore Generale Aggiunto, FAO e il Direttore Generale Ambiente, Commissione Europea (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

09:30 - CDP - "Oggi, per l'Italia del futuro" - Sede CDP, Roma - 4° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni. Sarà un'occasione di confronto tra Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANFIR e CDP sulle priorità strategiche dei territori. Interverranno, Il Presidente e l'AD di CDP, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga e il Presidente dell'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali, Michele Vietti

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della 90ª edizione di MIDA, la mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo

13:30 - BCE - Pubblicazione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2025

14:30 - ECON - Claudia Buch - Discorso introduttivo di Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE), all'audizione della Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo a Bruxelles

15:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione con le compagnie petrolifere - Prefettura di Milano

16:00 - UniCredit - Forum sulle Strategie di Internazionalizzazione - Sede di Unindustria, Frosinone - Il Forum delle Economie dedicato all'internazionalizzazione è organizzato da UniCredit in collaborazione con Unindustria, per un confronto strategico per rafforzare la cultura d'impresa e vincere la sfida dell'internazionalizzazione. Interverranno, tra gli altri, Corrado Savoriti, Presidente Unindustria Frosinone, e Enrico Batini, Responsabile Corporate BusinessCentro Italia di UniCredit.

20:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Hilton Garden Inn Milan North, Milano - Convegno della Lega "Vota SÌ. La riforma che fa giustizia" con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

Aziende:

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore14:30 - CDA: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025

doValue - CDA: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa - CDA: Relazione finanziaria annuale 2025 che comprende il progetto di bilancio di esercizio - Piano strategico 2026-2029

General Mills - Risultati di periodo: Third-quarter Fiscal 2026 Earnings

Macy's - Risultati di periodo: Earnings Conference Call

Pattern - CDA: Bilancio

Risanamento - CDA: Bilancio

Star7 - CDA: Bilancio

Technoprobe - CDA: Bilancio

10:30 - Sg Company - Appuntamento: Presentazione del piano industriale 2026-2030 con Davide Verdesca, Chairman & CEO, e Francesco Merone, CFO - Consigliere Esecutivo, che illustreranno le linee guida strategiche, gli investimenti e le priorità di sviluppo del Gruppo per il periodo 2026-2030 (presso SG Building, Milano)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```