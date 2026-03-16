Eventi e scadenze: settimana del 16 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 16/03/2026

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 16/03/2026 a martedì 17/03/2026)

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri UE dell'Energia terranno un dibattito orientativo sul pacchetto sulle reti europee. Nella stessa sessione procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sull'attuazione del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, oltre a discutere di sicurezza energetica e degli insegnamenti tratti da Ucraina e Moldova

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, sulla situazione in Medio Oriente a seguito dello scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran e sulle relazioni tra l'UE e il vicinato meridionale

Banca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano - Sopralluogo tecnico del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, presso il cantiere della circolare filoviaria (piazzale Lotto angolo via Elia)

10:30 - Presentazione Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 - Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 3ª edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso illustrerà le novità di questa edizione e il programma degli eventi. L'iniziativa è dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza produttiva italiana

11:00 - Istat - La redistribuzione del reddito in Italia - Anno 2025

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 209° anniversario della sua costituzione

18:30 - "10 years in the making: il ruolo di Vento nell’ecosistema tech" - Università Bocconi, Milano - Vento, in occasione del decimo anniversario dalla sua nascita, presenta il suo primo impact report "10 Years in the Making", un evento con interventi, tra gli altri, del Rettore Francesco Billari, di John Elkann e di founder di startup del portfolio per raccontare i 10 anni di Vento e il ruolo del fondo nell'ecosistema tech italiano. Intervento conclusivo online di Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea)

19:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Hotel Luxus (Largo Angelicum, 4) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso interviene all'incontro "Insieme per il Sì" organizzato dal Comitato per il Sì.

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Acinque - CDA: Bilancio

Aeroporto di Bologna - CDA: Bilancio

Cellularline - CDA: Bilancio

Comer Industries - CDA: Bilancio

Dexelance - CDA: Bilancio

Dollar Tree| - Risultati di periodo

Eurotech - CDA: Bilancio

Gabetti - CDA: Bilancio

Garofalo Health Care - CDA: Bilancio

Moltiply Group - CDA: Bilancio

Monnalisa - CDA: Bilancio

Neodecortech - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo, alle ore 10:30

Revo Insurance - CDA: Bilancio

Simone - CDA: Preconsuntivo Bilancio

Standard Life - Risultati di periodo: Full Year 2025

Tamburi - CDA: Bilancio

Tecan Group Ag N - Risultati di periodo: Full Year 2025

Tecma Solutions - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

15:00 - Lu-Ve S.P.A - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 31.12.2025, con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator



Martedì 17/03/2026

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 16/03/2026 a martedì 17/03/2026)

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

UE - Consiglio "Ambiente" - I ministri UE dell'Ambiente terranno un dibattito orientativo sulle norme in materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni e procederanno a uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel quadro per il clima post-2030. Il Consiglio approverà inoltre conclusioni sulla bioeconomia ed esaminerà le modalità per rafforzare la collaborazione strategica dell'UE nella diplomazia ambientale globale

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per continuare i preparativi per la riunione del Consiglio europeo di marzo, discutendo il progetto di conclusioni. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e si concentreranno sul semestre europeo 2026. Infine, il Consiglio dovrebbe esprimere un accordo di massima su una modifica dell'atto elettorale europeo da sottoporre all’approvazione del Parlamento europeo

Mid & Small - Paris 2026 - Mandarin Oriental, Parigi - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali (da martedì 17/03/2026 a mercoledì 18/03/2026)

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

Trentennale InCE e Forum IMEC - Generali Convention Center, Trieste - Conferenza del Trentennale dell'Iniziativa Centro Europea (InCE). Nel pomeriggio, ci sarà un Forum del Corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Ad entrambi gli eventi, è prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani

09:00 - Global Money Week 2026: "L’educazione finanziaria nella scuola: studenti, docenti, istituzioni" - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Evento inaugurale italiano della Global Money Week 2026, dedicata al ruolo della scuola nella diffusione della cultura finanziaria tra i giovani, con il coinvolgimento di studenti, insegnanti e istituzioni. Interverranno, tra gli altri il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Presidente IVASS e Direttore Generale Banca d'Italia Luigi Federico Signorini

09:30 - Althesys - Top Utility - Camera di Commercio di Milano - Tradizionale appuntamento organizzato da Althesys e giunto alla 14ª edizione, che celebra le eccellenze nei servizi pubblici. Nel corso dell'evento Alessandro Marangoni (CEO di Althesys -Gruppo Teha), presenterà i risultati del Rapporto: "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti". Al termine della mattinata verranno premiate le migliori utility italiane

09:45 - Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: - Altare della Patria, Roma - Deposizione, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di una corona d'alloro al Milite Ignoto per la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Saranno presenti le principali autorità dello Stato

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo nazionale Piccole e Medie Imprese - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo nazionale Piccole e Medie Imprese. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale Lazio - Aula delle Sezioni riunite, Sede centrale Corte dei conti, Roma - Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio. Svolgeranno la loro relazione sull'attività svolta nel corso del 2025 il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio, Antonio Ciaramella, e il Procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio, dott. Paolo Luigi Rebecchi

11:00 - Istat - Geografie funzionali per l'analisi territoriale - Anno 2021

12:00 - Federmanager - Presentazione Mostra "80 anni di eccellenza industriale" - Palazzo Piacentini, Roma - Cerimonia inaugurale della mostra "80 anni di eccellenza industriale" promossa da Federmanager. L'evento celebrativo, che ripercorre i decenni di successi e innovazione del sistema industriale italiano, vedrà la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della mostra "80 anni di eccellenze industriali", promossa da Federmanger

15:00 - Immobiliare: ENEA - Rapporto sul mercato immobiliare residenziale su efficienza energetica - Palazzo Madama, Roma - Presentazione del 13° Rapporto sul mercato immobiliare residenziale, con focus sull'efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2026 realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività). Interverranno, tra gli altri, il Viceministro dell'Ambiente Vannia Gava, Ilaria Bertini (direttrice del Dipartimento Efficienza energetica di ENEA) e Fabrizio Segalerba (Presidente nazionale FIAIP)

18:00 - Presentazione Ranking MergerLinks - Palazzo Touring Club Milano - Cerimonia di presentazione dei ranking 2025 MergerLinks dedicati ai Top Investment Bankers e ai Top M&A Lawyers in Italia. L'evento e organizzato MergerLinks e Gruppo Excellera

18:00 - Svimez e W20 - Osservatorio sulle disuguaglianze di genere "Rita Levi-Montalcini" - Museo MAXXI, Roma - Presentazione della prima edizione dell'Osservatorio sulle disuguaglianze di genere "Rita Levi-Montalcini", promosso dalla Svimez e dal W20, dedicato all'analisi delle politiche di parità e dei loro impatti sociali ed economici. Tra gli interventi, Luca Bianchi (DG Svimez), Katia Petrini (Capo Delegazione W20 Italia) e Piera Levi-Montalcini (Presidente Levi-Montalcini Foundation)

Aziende:

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small Paris Conference, organizzata da Virgilio IR

Fae Technology - CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

I.M.D. International Medical Devices - CDA: Bilancio

Industrie De Nora - CDA: Bilancio

Pharmanutra - CDA: Bilancio

Poste Italiane - CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Solutions Capital Management Sim - CDA: Bilancio

16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2025



Mercoledì 18/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

Mid & Small - Paris 2026 - Mandarin Oriental, Parigi - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali (da martedì 17/03/2026 a mercoledì 18/03/2026)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

UE - Vertice sociale trilaterale - Incontro a Bruxelles tra istituzioni UE e partner sociali per discutere di "Investimenti per un’economia europea vivace e posti di lavoro di qualità", affrontare la riduzione dei divari d'investimento e le dipendenze strategiche e rafforzare il dialogo sociale a livello europeo; al termine è prevista una conferenza stampa

TEHA (Ambrosetti) - Libro Bianco "Valore Acqua" - Acquario Romano, Roma - Presentazione dell'edizione 2026 del Libro Bianco "Valore Acqua" di TEHA (The European House-Ambrosetti), dati, analisi e proposte dedicate alla filiera estesa dell'acqua in Italia. Tra gli altri interverranno, oltre agli AD delle principali realtà del settore in Italia, anche Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House - Ambrosetti), i Presidenti di ARERA, One Water Committee, World Water Council e Coldiretti, la Vicepresidente della BEI, il Direttore Generale Aggiunto, FAO e il Direttore Generale Ambiente, Commissione Europea (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Salamanca - Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa conferita dall'Università di Salamanca al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi. Conferenza stampa del Presidente della Fed

09:30 - CDP - "Oggi, per l'Italia del futuro" - Sede CDP, Roma - 4° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni. Sarà un'occasione di confronto tra Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANFIR e CDP sulle priorità strategiche dei territori. Interverranno, Il Presidente e l'AD di CDP, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga e il Presidente dell'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali, Michele Vietti

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della 90ª edizione di MIDA, la mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo

13:30 - BCE - Pubblicazione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2025

14:30 - ECON - Claudia Buch - Discorso introduttivo di Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE), all'audizione della Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo a Bruxelles

16:00 - UniCredit - Forum sulle Strategie di Internazionalizzazione - Sede di Unindustria, Frosinone - Il Forum delle Economie dedicato all'internazionalizzazione è organizzato da UniCredit in collaborazione con Unindustria, per un confronto strategico per rafforzare la cultura d'impresa e vincere la sfida dell'internazionalizzazione. Interverranno, tra gli altri, Corrado Savoriti, Presidente Unindustria Frosinone, e Enrico Batini, Responsabile Corporate BusinessCentro Italia di UniCredit.

20:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Hilton Garden Inn Milan North, Milano - Convegno della Lega "Vota SÌ. La riforma che fa giustizia" con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

Aziende:

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore14:30 - CDA: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025

doValue - CDA: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa - CDA: Relazione finanziaria annuale 2025 che comprende il progetto di bilancio di esercizio - Piano strategico 2026-2029

General Mills - Risultati di periodo: Third-quarter Fiscal 2026 Earnings

Macy's - Risultati di periodo: Earnings Conference Call

Pattern - CDA: Bilancio

Risanamento - CDA: Bilancio

Star7 - CDA: Bilancio

Technoprobe - CDA: Bilancio

10:30 - Sg Company - Appuntamento: Presentazione del piano industriale 2026-2030 con Davide Verdesca, Chairman & CEO, e Francesco Merone, CFO - Consigliere Esecutivo, che illustreranno le linee guida strategiche, gli investimenti e le priorità di sviluppo del Gruppo per il periodo 2026-2030 (presso SG Building, Milano)



Giovedì 19/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

TEHA (Ambrosetti) - Libro Bianco "Valore Acqua" - Acquario Romano, Roma - Presentazione dell'edizione 2026 del Libro Bianco "Valore Acqua" di TEHA (The European House-Ambrosetti), dati, analisi e proposte dedicate alla filiera estesa dell'acqua in Italia. Tra gli altri interverranno, oltre agli AD delle principali realtà del settore in Italia, anche Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House - Ambrosetti), i Presidenti di ARERA, One Water Committee, World Water Council e Coldiretti, la Vicepresidente della BEI, il Direttore Generale Aggiunto, FAO e il Direttore Generale Ambiente, Commissione Europea (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Salamanca - Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa conferita dall'Università di Salamanca al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, competitività e mercato unico, prossimo quadro finanziario pluriennale, difesa e sicurezza europee, migrazione e altri punti. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 19/03/2026 a venerdì 20/03/2026)

UE - Vertice euro - Incontro tra i leader dell'eurozona a Bruxelles per discutere di questioni chiave relative all'Unione economica e monetaria, in vista della riunione del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2026; il vertice affronterà temi economici comuni e la strategia per rafforzare la competitività e la cooperazione nella zona dell'euro

10:00 - Istat - Prezzi delle abitazioni - IV trimestre 2025

10:30 - Scaleway - Apertura della nuova cloud region in Italia - Blend Tower, Milano - Conferenza stampa dedicata all'apertura della cloud region in Italia di Scaleway, parte del Gruppo iliad, che lancia le operazioni in Italia e accelera l'espansione europea. Damien Lucas, CEO di Scaleway, terrà la conferenza stampa con una presentazione ai partecipanti, insieme a Benedetto Levi, CEO di iliad Italia

11:00 - A2A - "Stakeholder engagement: misurare l'impatto per creare valore" - Sede di Assonime, Roma - Evento organizzato da A2A in collaborazione con Assonime per presentare l'Engagement Value Index Report, realizzato da A2A con SDA Bocconi e TEHA, volto a misurare l'impatto dello stakeholder engagement sui territori e sul business. Tra gli interventi, Massimo Tononi (Presidente di Assonime e del Comitato per la Corporate Governance), Roberto Tasca (Presidente di A2A) e Carlo Cici (Head of Sustainability Practice di TEHA)

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - L'Aquila, Auditorium del Parco-Renzo Piano - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Artigianato anima del made in Italy" organizzato da Confartigianato in occasione della 5ª edizione della Giornata della cultura artigiana

Aziende:

Restart - CDA: Bilancio

Alibaba - Risultati di periodo: December Quarter 2025 Results

B&C Speakers - CDA: Bilancio

Datalogic - CDA: Bilancio

Ecomembrane - CDA: Bilancio

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Enel ad analisti finanziari e investitori istituzionali. - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa, presentazione al mercato (Capital Markets Update) e conference call

FedEx - Risultati di periodo: Q3 FY26 Earnings Call

FNM - CDA: Bilancio

Frendy Energy - CDA: Bilancio

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Mondadori - CDA: Bilancio

Ratti - CDA: Bilancio

Recordati - CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d’esercizio 2025

Technogym - CDA: Bilancio

Unidata - CDA: Bilancio



Venerdì 20/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, competitività e mercato unico, prossimo quadro finanziario pluriennale, difesa e sicurezza europee, migrazione e altri punti. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 19/03/2026 a venerdì 20/03/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

09:30 - 70° Anniversario della Fondazione del CESI - "Powering What’s Next" - Auditorium sede CESI, Milano - L'evento discuterà sfide e opportunità del settore energetico, focalizzandosi su decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione tecnologica e resilienza delle reti. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del MASE Gilberto Pichetto Fratin, l'AD di ENEL Flavio Cattaneo, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di GSE Vinicio Vigilante, e l'AD di A2A Renato Mazzoncini, Guido Bortoni, presidente di CESI e Nicola Melchiotti, AD di CESI

10:00 - Presentazione Blue Book 2026 - Camera dei Deputati - Presentazione del Blue Book 2026, il rapporto ufficiale sui dati del servizio idrico integrato, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. Il volume rappresenta uno dei principali strumenti di analisi e monitoraggio del settore idrico in Italia e offre una fotografia aggiornata dello stato dei servizi, delle infrastrutture e degli investimenti sul territorio nazionale

12:00 - Istat - Le statistiche sull'acqua - Anni 2023-2025

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Dhh - CDA: Bilancio

DiaSorin - CDA: Bilancio

Gambero Rosso - CDA: Bilancio

Impianti - CDA: Bilancio

Interpump - CDA: Approvazione Progetto bilancio d’esercizio e consolidato 2025

Next Re - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2025

EEMS - CDA: Bilancio

Telesia - CDA: Bilancio



Sabato 21/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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