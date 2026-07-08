Londra: andamento negativo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario con sede a Londra , con una flessione del 3,72%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Standard Chartered mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 20,12. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 21,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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