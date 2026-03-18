Madrid: scambi al rialzo per IAG

(Teleborsa) - Scambia in profit International Airlines Group , che lievita del 2,38%.



La tendenza ad una settimana della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della multinazionale del settore aereo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,183 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,242. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,156.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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